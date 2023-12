Probabili formazioni Lazio-Frosinone: le ultime sulle scelte di Sarri, c’è un ballottaggio irrisolto

Lazio-Frosinone sarà il prossimo match di Serie A per i capitolini, ultimi dubbi di formazione ed un ballottaggio in difesa per Sarri

Il conto alla rovescia sta per terminare, ultime ore di attesa e poi finalmente la Lazio scenderà in campo contro il Frosinone per il prossimo match di Serie A. Come riportato da Il Corriere dello Sport a tal riguardo, Sarri starebbe sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Unico grande ballottaggio irrisolto tra Pellegrini e Hysaj. Solo il tempo ci sirà chi avrà modo di godere di una maglia da titolare.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Garritano, Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco