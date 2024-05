Probabili formazioni Lazio Empoli, tra dubbi e infortuni: Tudor studia la sfida dell’Olimpico in programma domenica

La Lazio torna in campo all’Olimpico per blindare un posto in Europa. Tra dubbi e infortuni, Tudor studia il miglior undici da mandare in campo contro l’Empoli. Primo ballottaggio tra i pali tra Mandas e il recuperato Provedel. In difesa Patric non preoccupa e il mister spera anche nel reintegro di Casale per completare la linea assieme a Romagnoli. Gila ancora ai box. Sulle fasce Marusic e Zaccagni i favoriti con Kamada e Guendouzi in mezzo al campo. Vecino prova a insidiarli dopo il gol all’U-Power Stadium. Felipe Anderson e Luis Alberto confermati sulla trequarti, solito ballottaggio davanti invece tra Immobile e Castellanos.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas/Provedel; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile/Castellanos. All.: Tudor.

EMPOLI (3-4-1-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Ismajli; Gyasi, Grassi, Marin, Pezzella; Fazzini; Niang, Cambiaghi. All.: Nicola.