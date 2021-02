Probabili formazioni Inter Lazio: Inzaghi punta su Patric e allerta Hoedt

Le probabili formazioni di Inter e Lazio in vista del big match di stasera a San Siro. Le scelte di Inzaghi e Conte

L’Inter per il sorpasso al Milan, la Lazio per restare aggrappata al gruppo di testa. Obiettivi differenti ma non troppo per i due allenatori, che sentono la pressione del match e riconoscono il valore dell’avversario. All’andata era finita 1-1, al gol di Lautaro aveva risposto Milinkovic. Ecco le probabili formazioni.

FORMAZIONE INTER – Tra i pali ecco Handanovic, alla 500esima presenza con l’Inter. Retroguardia a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Eriksen vince il ballottaggio con Gagliardini e agirà con Brozovic e Barella, anche se il danese potrebbe avanzare sulla trequarti. Sulle fasce certo di un posto Hakimi, a sinistra dovrebbe esserci Perisic. Davanti confermata la coppia Lautaro-Lukaku.

FORMAZIONE LAZIO – Reina confermatissimo viste le ultime prestazioni e l’infortunio che costringe Strakosha ai box. In difesa Patric la spunta su Musacchio sul centrodestra, poi Acerbi e uno tra Radu e Hoedt (il romeno non è al meglio). Sulle fasce agiranno Lazzari e Marusic come contro il Cagliari. Terzetto di centrocampo composto da Luis Alberto, Leiva e Milinkovic. Mentre in avanti spazio a Immobile e Correa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.