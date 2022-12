Probabili formazioni Hatayspor Lazio, possibili delle rotazioni

Secondo test in Turchia, per la Lazio, che affronta l’Hatayspor in amichevole, con il fischio d’inizio previsto alle ore 16 italiane (ore 18 locali).

Sarri dovrebbe fare qualche cambio rispetto alla partita con il Galatasaray. Potrebbe riposare Cataldi, che ha preso un pestone alla caviglia, lasciando così spazio a Marcos Antonio. Conferma invece per Luis Alberto, con Vecino e Basic che si giocano l’ultima maglia.

In attacco maglia da titolare per Zaccagni, che completerà il reparto con Immobile e Felipe Anderson. In difesa ci sarà una chance per tutti, con possibilità anche per Maximiano.