Probabili formazioni Genoa Lazio, le possibili scelte di Baroni: la situazione attuale

Probabili formazioni Genoa Lazio, alla vigilia della trasferta del Ferraris ecco quali potrebbero essere le possibili scelte di Baroni e Vieira

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domani sera tornerà in campo la Lazio per la delicata trasferta in casa del Genoa. Il match è fondamentale per i biancocelesti, i quali non vogliono perdere terreno in ottica Champions.

Ma quali potrebbero essere le scelte di mister Baroni? Secondo quanto viene riportato da Sky il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, al cospetto della medesima scelta di Vieira. Il tecnico biancoceleste dovrebbe contare su Romagnoli sulla fascia di destra si dovrebbe affidare a Marusic

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup; Messias, Thorsby, Miretti; Pinamonti. All.: Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.