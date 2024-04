Probabili formazioni Genoa Lazio: i dubbi di Tudor per il match del Ferraris in programma domani alle ore 18.30

Domani la Lazio torna in campo per sfidare in trasferta il Genoa in attesa della rivincita con la Juventus in Coppa Italia. A poche ore dalla gara, queste le probabili formazioni. Come riporta il Corriere dello Sport, Tudor deve valutare Marusic, si è allenato poco, ieri c’era. Dovrebbe farcela. Lui e Lazzari sono pronosticati a destra e a sinistra come accaduto

contro la Salernitana. Altrimenti pronto Hysaj. Vecino e Kamada potrebbero essere confermati. Tudor è tentato dal rilancio di Rovella. In difesa sarà confermato il trio Patric-Casale-Gila. Romagnoli è tornato ieri in gruppo, ripartirà titolare con la Juve.

Non sono ancora pronti Zaccagni e Provedel.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Thorsby, Frendrup, Badelj, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos.