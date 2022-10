Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: Vecino in vantaggio su Luis Alberto

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: un solo dubbio per Sarri che deve sciogliere il ballottaggio a centrocampo tra Vecino e Luis Alberto

Dopo il pareggio in Europa League sul campo dello Sturm Graz, la Lazio è attesa stasera dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina, gara che chiude il programma della 9^ giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – I Viola di Italiano arrivano alla partita rinfrancati dal successo in Conference League contro gli Hearts in trasferta, un netto 0-3 che ha rilanciato le ambizioni di passaggio del turno. In campionato però Jovic e compagni stanno avendo un rendimento altalenante: l’ultima gara è la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico ex Spezia dovrebbe puntare su un tridente atipico formato da Saponara, Kouamé e Nico Gonzalez e con Amrabat fulcro del centrocampo.

COME ARRIVA LA LAZIO – I biancocelesti vogliono la quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Verona, Cremonese e Spezia. Sarri deve sciogliere l’unico dubbio relativo alla mezzala sinistra di centrocampo con Vecino favorito su Luis Alberto dopo due panchine consecutive. Davanti a Provedel ci saranno Romagnoli e Patric con Marusic e Lazzari sulle corsie. Milinkovic e Cataldi a centrocampo, solito tridente con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Pedro parte dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LAZIO

(4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Kouamé, Saponara. All. Italiano

(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri