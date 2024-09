Probabili formazioni Fiorentina Lazio: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Fiorentina Lazio, le ultime sulle scelte di Baroni in vista del match in programma oggi al Franchi

Lazio in campo oggi alle 12.30 al Franchi di Firenze per la quinta giornata di questo campionato, con i biancocelesti che vanno in cerca di altri tre punti.

In difesa dovrebbe esserci il ritorno di Marusic dal primo minuto sulla destra, mentre in attacco, dietro l’unica punta Noslin (che sostituisce Castellanos), confermati Isaksen, Dia e Zaccagni. A centrocampo probabile prima volta dall’inizio per Castrovilli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Castrovilli, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni