Probabili formazioni Empoli Lazio: le possibili scelte di Baroni per la sfida del Castellani, le ultimissime

Vediamo insieme quelle che sono le probabili formazioni di Empoli e Lazio per la sfida delle 12:30 in programma al Castellani

Tra poche ore Empoli e Lazio scenderanno in campo al Castellani, in un match che offrirà punti fondamentali per gli obiettivi di classifica delle due squadre.

In attesa di capire quelle che saranno le scelte definitive dei due allenatori, vediamo di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Kovalenko, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Esposito. All: D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni.