Probabili formazioni Celtic Lazio: diversi i ballottaggi per Sarri

Probabili formazioni Celtic-Lazio: sono diversi i ballottaggi aperti per Sarri in vista della sfida di questa sera: le ultime

Stasera la Lazio scenderà in campo sul campo del Celtic Glasgow nella seconda giornata della Champions League 2023-2024. Al momento sono diversi i dubbi di formazione di Maurizio Sarri.

I primi riguardano la difesa: Patric dovrebbe partire titolare mentre è aperto il ballottaggio tra Casale e Romagnoli, con il secondo al momento favorito. Sugli esterni dovrebbe esserci la conferma di Marusic con Pellegrini in vantaggio su Hysaj a sinistra. In porta Provedel.

Per quanto riguarda il centrocampo, Luis Alberto verrà confermato mentre rientrerà Kamada. Cataldi e Vecino si contendono l’ultimo posto in mezzo con l’ex Inter al momento favorito. Infine davanti conferma per Immobile e Felipe Anderson mentre Zaccagni potrebbe partire dalla panchina: ballottaggio aperto tra Pedro e Isaksen.

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC-LAZIO

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All. Rodgers

(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri