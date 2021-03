Probabili formazioni Bulgaria-Italia, tanti cambi per il ct Mancini: Acerbi può partire dal primo minuto, Immobile dalla panchina

L’Italia cerca il secondo successo in due gare di qualificazione ai mondiali del Qatar 2022: una vittoria indirizzerebbe la strada azzurra. Roberto Mancini pensa ad un po’ di turnover dopo la gara con l’Irlanda del Nord: in difesa spazio ad Acerbi e Spinazzola. A centrocampo torna Barella mentre in avanti c’è il bomber di trasferta (Belotti) con Chiesa e Insigne.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.