Probabili formazioni Bologna Lazio: un ballottaggio in difesa

Probabili formazioni Bologna-Lazio: Sarri con il ballottaggio aperto in difesa tra Patric e Casale. Le ultime

In casa Lazio c’è un unico dubbio di formazione per la sfida di questa sera in casa del Bologna. Davanti a Provedel, che tornerà titolare dopo la panchina in Conference, ci saranno Lazzari a destra e Hysaj a sinistra complice la squalifica di Marusic. Al centro Romagnoli farà coppia con uno tra Casale e Patric. Sarri scioglierà il dubbio a ridosso del match.

A centrocampo, accanto a Milinkovic e Luis Alberto ci sarà Vecino, in netto vantaggio su Cataldi. Infine, con Immobile out per infortunio, l’attacco sarà affidato al trio formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Soriano, Ferguson, Kyriakopoulos; Zirkzee. All.: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri