Probabili formazioni Atalanta Lazio: le ultimissime sulle possibili scelte di Baroni per il match del Gewiss Stadium

Probabili formazioni Atalanta Lazio, a poche ore dalla partita di Bergamo ecco quali potrebbero essere le scelte di Gasperini e Baroni

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, alle 18 a Bergamo la Lazio potrà avere la chance di riscatto e cercare di recuperare quel terreno Champions in queste ultime sfide contro Bologna e Torino.

Ma quali saranno le probabili formazioni della partita del Gewiss? A poche ore dal match tra gli undici titolari sembra non esserci Isaksen il quale non risulta essere al meglio, e al suo posto Baroni potrebbe optare per Tchaouna

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Cuadrado, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia.