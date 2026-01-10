News
Probabile formazione Lazio: le presunte scelte di mister Sarri anti Verona
Probabile formazione Lazio: manca pochissimo al match con l’Hellas Verona! Le ipotesi legate alla formazione biancoceleste
Scalpitano le lancette dell’orologio per Hellas Verona-Lazio! La gara andrà in scena domani, 11 gennaio alle ore 18:00 sul manto erboso dello stadio Bentegodi. Il tutto è valevole per il 20° turno del campionato di Serie A 2025/26. Di seguito vi riportiamo le ipotesi legate alle scelte sull’undici che potrà adottare mister Maurizio Sarri:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri.
