Ratkov Lazio, l'agente racconta: «Due società offrivano di più, ma Petar aveva dato la sua parola!» - Lazio News 24

Ratkov Lazio, l’agente racconta: «Due società offrivano di più, ma Petar aveva dato la sua parola!»
Ratkov Lazio. L’agente del nuovo giocatore dei biancocelesti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa con il Red Bull Salisburgo: le sue parole
Ivica Iliev, agente di Petar Ratkov, ha rilasciato una lunga intervista per il quotidiano Telegraf circa il trasferimento del suo assistito. Inoltre ha spiegato i vari retroscena relativi alla trattativa tra la Lazio e il Red Bull Salisburgo. Le sue parole:
«Tutto è iniziato con Nenad Filipović, un amico di Petrov. Lo ammiro e sapevo cosa cercava la Lazio, ovvero un attaccante di alto livello. Conosco la visione calcistica di Fabiani, a lui piace creare giocatori e trovare quelli che sono a un passo dal top. Era facile capire che fosse la scelta giusta per la Lazio, a loro piaceva molto. La situazione era tesa, oltre alla Lazio, erano interessati a Petar anche un club francese e uno tedesco. Il secondo era determinato, il che ha messo sotto pressione il giocatore e l’allenatore.
Entrambi i club hanno offerto 15 milioni di euro, quasi due milioni in più della Lazio e, oltre a questo, condizioni più vantaggiose per tutti. Petar ha dato la sua parola e il suo desiderio di giocare per un club così importante come la Lazio. Questo anche per giocare all’Olimpico davanti a un pubblico spettacolare, ciò ha reso la scelta facile. Ora le aspettative sono enormi, non vedo l’ora che inizi questa avventura alla Lazio; io penso che raggiungerà i vertici del calcio europeo».
