Ratkov Lazio, l'agente racconta: «Due società offrivano di più, ma Petar aveva dato la sua parola!» - Lazio News 24

Ratkov Lazio. L’agente del nuovo giocatore dei biancocelesti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa con il Red Bull Salisburgo: le sue parole

Ivica Iliev, agente di Petar Ratkov, ha rilasciato una lunga intervista per il quotidiano Telegraf circa il trasferimento del suo assistito. Inoltre ha spiegato i vari retroscena relativi alla trattativa tra la Lazio e il Red Bull Salisburgo. Le sue parole:

«Tutto è iniziato con Nenad Filipović, un amico di Petrov. Lo ammiro e sapevo cosa cercava la Lazio, ovvero un attaccante di alto livello. Conosco la visione calcistica di Fabiani, a lui piace creare giocatori e trovare quelli che sono a un passo dal top. Era facile capire che fosse la scelta giusta per la Lazio, a loro piaceva molto. La situazione era tesa, oltre alla Lazio, erano interessati a Petar anche un club francese e uno tedesco. Il secondo era determinato, il che ha messo sotto pressione il giocatore e l’allenatore.

Entrambi i club hanno offerto 15 milioni di euro, quasi due milioni in più della Lazio e, oltre a questo, condizioni più vantaggiose per tutti. Petar ha dato la sua parola e il suo desiderio di giocare per un club così importante come la Lazio. Questo anche per giocare all’Olimpico davanti a un pubblico spettacolare, ciò ha reso la scelta facile. Ora le aspettative sono enormi, non vedo l’ora che inizi questa avventura alla Lazio; io penso che raggiungerà i vertici del calcio europeo».

