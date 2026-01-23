Connect with us

Probabile formazione Lazio, le papabili scelte di Sarri anti Lecce

1 ora ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Probabile formazione Lazio, quali scelte prediligerà il tecnico Maurizio Sarri in occasione del match con il Lecce? Le ipotesi

La Lazio lavora con attenzione per farsi trovare pronta al prossimo impegno esterno, in programma domani 24 gennaio alle ore 20:45, valido per la 22a giornata di Serie A. La sfida contro il Lecce rappresenta uno snodo delicato del calendario e viene preparata con cura sotto ogni aspetto, dalla condizione fisica alla gestione tattica! Vi riportiamo le presunte scelte del mister Maurizio Sarri legate alla formazione.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.

