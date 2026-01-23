News
Probabile formazione Lazio, le papabili scelte di Sarri anti Lecce
Probabile formazione Lazio, quali scelte prediligerà il tecnico Maurizio Sarri in occasione del match con il Lecce? Le ipotesi
La Lazio lavora con attenzione per farsi trovare pronta al prossimo impegno esterno, in programma domani 24 gennaio alle ore 20:45, valido per la 22a giornata di Serie A. La sfida contro il Lecce rappresenta uno snodo delicato del calendario e viene preparata con cura sotto ogni aspetto, dalla condizione fisica alla gestione tattica! Vi riportiamo le presunte scelte del mister Maurizio Sarri legate alla formazione.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.
