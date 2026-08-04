News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 4 agosto
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 4 agosto: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Ratkov ritrova gol e fiducia: Gattuso lo valuta, ma il futuro resta in bilico
Petar Ratkov sta trovando continuità grazie al lavoro svolto con Gennaro Gattuso! La cessione resta una possibilità per l’ex attaccante...
Floriani Mussolini convince Gattuso: il Cagliari ci prova, ma Lotito alza il muro
Romano Floriani Mussolini sta dando delle importanti risposte durante il ritiro della Lazio e questo sta attirando l’interesse di varie...
Stadio Flaminio, settimane decisive per la Lazio: si attende il verdetto della Soprintendenza
Stadio Flaminio, sono settimane decisive per l’ok al progetto della Lazio: si attende il verdetto della Soprintendenza Si preannunciano giorni...