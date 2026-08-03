Aumenta la concorrenza per Gimenez, il Porto torna alla carica ma la Lazio resta alla finestra

Gimenez rimane una pista calda per la Lazio, il futuro dell’attaccante resta in discussione? Cosa filtra da Milano sul centravanti

Il futuro di Santiago Gimenez continua a rappresentare uno dei principali nodi del mercato del Milan. L’attaccante messicano è rimasto a Milanello e sembra intenzionato a convincere Ruben Amorim, ma le indiscrezioni relative a una possibile partenza stanno diventando sempre più insistenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, nelle ultime ore il Porto avrebbe riaperto i contatti con il club rossonero.

Il centravanti parteciperà domani ai funerali di Franco Baresi insieme alla rappresentanza milanista. Parallelamente, il suo entourage e la società continuano a valutare gli scenari legati al mercato, con il centravanti che non sembra più essere considerato completamente incedibile.

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Il Porto lo vuole per Farioli

Il Porto vorrebbe mettere Gimenez a disposizione di Francesco Farioli, individuandolo come un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. I nuovi contatti tra le società sarebbero stati facilitati dalla mediazione di Jorge Mendes.

Il procuratore portoghese ha già dialogato con il Milan durante l’operazione che ha portato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain in rossonero. Un canale che potrebbe risultare utile anche per comprendere la fattibilità dell’affare Gimenez.

La società portoghese, dopo gli investimenti sostenuti nelle ultime settimane, preferirebbe però impostare l’operazione attraverso un prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri chiedono maggiori garanzie

La formula ipotizzata dal Porto non sarebbe sufficiente per convincere il Milan. La dirigenza rossonera non sembra intenzionata a concedere il messicano in prestito senza avere garanzie concrete sulla futura cessione.

Lo scenario potrebbe cambiare davanti all’inserimento di un obbligo di riscatto, eventualmente legato al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Tra le condizioni valutabili potrebbero esserci la vittoria del campionato portoghese oppure la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan vuole evitare di rinviare semplicemente il problema alla prossima estate e punta quindi a una formula capace di tutelare l’investimento effettuato per il centravanti.

Anche la Lazio monitora da vicino la situazione

Sullo sfondo continua a esserci anche la Lazio, alla ricerca di un attaccante da consegnare a Gennaro Gattuso. Gimenez rientra tra i profili monitorati dalla società biancoceleste, anche se al momento non risulterebbe avviata una trattativa concreta.

La Lazio potrebbe provare a inserirsi qualora il Milan aprisse a una formula sostenibile, ma dovrà fare i conti con la concorrenza del Porto e con le richieste economiche rossonere. Gimenez, intanto, proverà a sfruttare gli allenamenti per convincere Amorim: il suo futuro resta diviso tra la volontà di rilanciarsi a Milano e le opportunità che continuano ad arrivare dal mercato.