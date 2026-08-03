Svelati i gironi e calendari del settore giovanile della Lazio: tutte le novità sui giovani aquilotti

La FIGC definisce la stagione 2026/27 del settore giovanile della Lazio: ecco quando sono fissati gli impegni dei biancocelesti

La nuova stagione dei Campionati Nazionali Giovanili è sempre più vicina. Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha pubblicato i gironi e i calendari delle competizioni Under 15, Under 16 e Under 17 di Serie A e B, organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico. La Lazio è stata inserita nel Girone C, riservato principalmente alle società del Centro-Sud.

Il raggruppamento sarà composto da 14 squadre: Lazio, Arezzo, Ascoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lecce, Napoli, Palermo e Roma. Un percorso impegnativo, ricco di derby e confronti contro alcuni dei settori giovanili più importanti del calcio italiano.

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La Lazio Under 17 pronta all’esordio contro il Napoli

La prima formazione biancoceleste a scendere in campo sarà l’Under 17, composta dai calciatori classe 2010 e guidata da Alessio Fazi. Il campionato inizierà domenica 6 settembre con un appuntamento immediatamente prestigioso.

La Lazio debutterà in casa contro il Napoli, in una partita che rappresenterà subito un test importante per valutare il livello raggiunto durante la preparazione. Le giovani aquile saranno chiamate ad affrontare una delle squadre più competitive del girone, con l’obiettivo di iniziare il proprio percorso con una prestazione convincente.

Lazio Under 15 e Under 16 avranno il doppio debutto ad Avellino

Una settimana più tardi, domenica 13 settembre, cominceranno anche i campionati riservati alle categorie Under 15 e Under 16. Come da tradizione, le due formazioni seguiranno lo stesso calendario e affronteranno le rispettive avversarie nella medesima giornata.

L’Under 15, composta dai classe 2012, sarà allenata da Valerio Gualdaroni, mentre l’Under 16 dei classe 2011 sarà affidata a Simone Rughetti. Entrambe le squadre esordiranno lontano dalla Capitale nel doppio confronto contro l’Avellino.

Lazio giovanili, l’Arezzo nella prima gara casalinga

La prima apparizione interna per Under 15 e Under 16 arriverà alla seconda giornata, quando a Roma saranno ospitati i pari età dell’Arezzo. Sarà la prima occasione per vedere all’opera davanti al pubblico biancoceleste le due nuove formazioni.

La pubblicazione dei calendari dà ufficialmente il via al conto alla rovescia. Le giovani aquile sono pronte a iniziare una stagione lunga e formativa, nella quale risultati, crescita individuale e sviluppo del collettivo dovranno procedere insieme.