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Calciomercato

Markmann: «Non mi entusiasmava la Lazio! Il mio obiettivo era rimanere al Nordsjaelland»

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10 minuti ago

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Noah Markmann, difensore del Nordsjaelland, ha parlato della scelta di non trasferirsi alla Lazio. Le dichiarazioni

Il calciomercato riserva spesso colpi di scena e decisioni inaspettate, soprattutto quando si parla di giovanissimi talenti internazionali. Nelle scorse settimane il nome del promettente difensore danese classe 2007 era finito nel mirino della Lazio, pronta a sferrare l’assalto decisivo per portarlo nella Capitale. Tuttavia, la trattativa è tramontata definitivamente dopo il rifiuto del giocatore, che ha preferito legarsi ancora al Nordsjaelland firmando il rinnovo di contratto. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato lo stesso Noah Markmann, intervenuto ai microfoni della nota emittente Viaplay.

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Le risposte di Markmann sull’interesse della Lazio

Ai microfoni della tv danese, il centrale di difesa ha spiegato la sua versione dei fatti, sottolineando come la priorità sia sempre stata quella di proseguire il proprio percorso di crescita nel club d’appartenenza anziché tentare subito l’avventura all’estero. Come riportato da Viaplay, il giovane centrale ha espresso il suo punto di vista ripercorrendo i momenti di incertezza legati alle voci di mercato:

«Il grande caos mediatico degli ultimi tempi mi ha un po’ stancato e sono davvero sollevato che l’intera faccenda si sia chiusa. Ho sempre pensato che la scelta migliore per il mio sviluppo fosse restare qui e sono felice di aver firmato. La pista capitolina? A dire il vero non mi ha mai entusiasmato particolarmente. Ha gestito ogni cosa il mio procuratore; io ne ero al corrente, ma la mia volontà è sempre stata quella di non partire».

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