Gimenez Lazio, si può fare ma a una condizione: il Milan vuole il prestito

Gimenez Lazio, si può fare ma a una condizione posta dal Milan: il prestito senza diritto di riscatto

Il pre-campionato della Lazio ha messo in luce la brillante forma di Petar Ratkov, autore di ben quattro reti nelle amichevoli estive. Le ottime prestazioni dell’attaccante, tuttavia, non bastano a placare la fame di gol del tecnico Gattuso, deciso a chiedere alla società un ulteriore rinforzo di peso per completare il reparto avanzato.

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La richiesta di Gattuso e l’idea Gimenez

Per accontentare le richieste dell’allenatore e alzare il livello qualitativo della rosa, la dirigenza biancoceleste ha individuato un profilo di caratura internazionale. Il nome finito nel mirino è quello di Santi Gimenez, centravanti di proprietà del Milan. Il messicano rappresenta l’identikit ideale del bomber di razza per dare profondità e peso all’attacco laziale.

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I contatti in corso per Gimenez

La suggestione si sta trasformando in qualcosa di più concreto. La Lazio ha infatti avviato i primi contatti diretti con l’agente del classe 2001 per sondare la disponibilità al trasferimento e comprendere i margini di manovra con i rossoneri.

Le condizioni dell’affare Gimenez

La strada per arrivare alla fumata bianca, tuttavia, si preannuncia in salita e legata a paletti ben definiti. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Il Corriere dello Sport, la trattativa per portare Gimenez a Roma potrebbe decollare esclusivamente sulla base di un prestito secco o con diritto, escludendo a priori la formula dell’obbligo di riscatto. Sviluppi attesi nei prossimi giorni.