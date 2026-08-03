Nuovo tentativo della Lazio per Gimenez: contatti diretti con l’entourage dell’attaccante

La Lazio sta effettuando un nuovo tentativo per Gimenez: si registrano infatti contatti diretti con l’entourage del classe 2001

La caccia al nuovo punto di riferimento offensivo in casa Lazio si arricchisce di un capitolo di altissimo livello. Con l’obiettivo di regalare ai propri tifosi un profilo di caratura internazionale, la società capitolina continua a muoversi su più fronti per rinforzare il reparto avanzato. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso un post sul proprio profilo X, la dirigenza romana avrebbe riaperto con decisione una pista ambiziosa: si registra infatti un nuovo e concreto tentativo per assicurarsi le prestazioni del centravanti messicano Santi Gimenez.

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Le difficoltà nell’affare Gimenez

L’operazione si preannuncia tutt’altro che agevole. La valutazione economica del giocatore del Milan rende il percorso complesso e ricco di ostacoli. Ciononostante, il club biancoceleste non ha intenzione di mollare la presa e intende esplorare ogni margine di manovra. La società capitolina ha già riallacciato i dialoghi diretti con l’entourage del calciatore per verificare la fattibilità dell’operazione e capire quali margini ci siano per impostare un’offerta formale che possa convincere tutte le parti in causa.

L’impatto di Santi Gimenez sui piani del calciomercato Lazio

L’eventuale arrivo della punta rappresenterebbe un vero e proprio colpo da novanta per la Serie A. Il profilo del classe 2001 garantisce infatti senso del gol, presenza fisica in area di rigore e un’importante esperienza maturata nelle competizioni europee. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se i dialoghi con l’agente di Gimenez porteranno a una fumata bianca o se la società capitolina dovrà virare con decisione su profili alternativi per completare la rosa.