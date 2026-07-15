News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 15 luglio
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 15 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Materazzi lascia la Lazio, il classe 2009 è ufficialmente un giocatore del Torino: il recap della sua stagione
Materazzi lascia la Lazio, dopo quasi dieci anni di settore giovanile il nipote dell’ex campione del Mondo firma per il...
Futuro Artistico, c’è la Cremonese per il classe 2002: si lavora sulla formula
Futuro Artistico, c’è la Cremonese per l’attaccante classe 2002 in uscita dalla Lazio! Le parti lavorano alla formula Il futuro...
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...