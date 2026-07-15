Calciomercato
Si complica l’affare Dominguez! Anche il Venezia sul difensore: beffa in arrivo?
Vive una fase di stallo la trattativa tra Lazio e Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez, seguito a sorpresa anche dal Venezia. Beffa dietro l’angolo?
La difesa della Lazio è al centro di una vera e propria rivoluzione. Dopo aver blindato l’arrivo di Danilho Doekhi (ufficiale il triennale da 1,7 milioni a stagione fino al 2029), i biancocelesti devono fare i conti con le partenze pesanti di Romagnoli e Gila. Il tecnico Gennaro Gattuso chiede a gran voce un nuovo innesto di qualità, individuato da tempo nel talentuoso difensore spagnolo.
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La strategia della Lazio per Dominguez
Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Messaggero, il direttore sportivo Fabiani è pronto a un nuovo e decisivo blitz per sbloccare la trattativa. L’accordo con l’entourage di Sergi Dominguez è già blindato, ma manca l’intesa con la Dinamo Zagabria. La proposta laziale è chiara: un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 8,5 milioni, oppure un acquisto definitivo da 7 milioni che può salire a 11 con i bonus. Una cifra che la dirigenza capitolina non intende ritoccare al rialzo.
Il Venezia e il fattore Barcellona
A complicare i piani dei biancocelesti c’è la forte concorrenza del Venezia, pronto a investire subito 10 milioni di euro più bonus. La Dinamo, dal canto suo, spinge per incassare 15 milioni complessivi, dovendo versare il 20% (pari a 3 milioni) al Barcellona. Proprio i catalani rappresentano la vera mina vagante dell’affare, conservando un diritto di prelazione per pareggiare qualsiasi offerta e riportare il giocatore in Spagna.
Gattuso attende notizie
Gennaro Gattuso ha fretta di accogliere il classe 2005, specialmente a causa delle scarse garanzie fisiche offerte da Gigot e da Patric, quest’ultimo già fermo ai box durante il ritiro. Nonostante il forte rischio di una clamorosa beffa di mercato, Fabiani rimane fiducioso e continua a puntare sulla sua strategia d’attesa.
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