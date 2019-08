Primavera – La Lazio supera in amichevole la Lodigiani

Vittoria in amichevole contro la Lodigiani per la Lazio Primavera, che si rifà dopo la sconfitta nell’ultimo test contro il Civitacastellana

Torna alla vittoria in amichevole la Lazio Primavera, che batte al Centro sportivo Francesca Gianni, i dilettanti della Lodigiani, militante nel campionato di Promozione. Per i baby biancocelesti sono andati a segno Cerbara e Shehu.

INDICAZIONI – Leonardo Menichini continua ad insistere con il 4-3-1-2. Questo sarà il modulo per la stagione che è alle porte. Non ha preso parte al test amichevole Nicolò Armini, impegnato nell’allenamento con la prima squadra. Ecco la formazione schierata: LAZIO (4-3-1-2): Alia; De Angelis, Cipriano, Franco, Ndrecka; Czyz, Bianchi, Falbo; Cesaroni; Russo, Cerbara. All.: Menichini