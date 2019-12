PRIMAVERA Lazio, la gioia social di Zilli FOTO

Massimo Zilli, attaccante della Lazio Primavera, ha espresso la propria gioia via social

Quest’oggi la Lazio Primavera di mister Menichini ha battuto, non senza qualche brivido, la Fiorentina di Bigica. Massimo Zilli, attaccante della compagine biancoceleste, ha espresso tutta la propria gioia per il successo nell’ultima gara del 2019 via social. Ecco il post della punta friulana su Instagram.