Primavera, la Lazio sui social ricorda ai suoi tifosi l’appuntamento con la partita di domani in Calabria dei ragazzi di Sanderra

Dopo la sosta invernale, torna in campo la Lazio Primavera di mister Sanderra che domani sfiderà in trasferta il Cosenza. A ricordare l’appuntamento è il club biancoceleste con un post sui social in cui ripercorre anche il percorso svolto fin ora dai giovani aquilotti