Primavera, Crespi: «È un bel momento per me, ma voglio pensare solo alla squadra»

L’attaccante della Primavera Valerio Crespi, dopo la partita contro la Viterbese, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio

L’attaccante della Primavera Valerio Crespi, dopo la vittoria contro la Viterbese, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

VITERBESE – «Nel primo tempo siamo andati in vantaggio, ma poi abbiamo abbassato il ritmo essendo anche un po’ leziosi e presuntuosi. All’intervallo abbiamo parlato e siamo rientrati in maniera compatta e decisa. Questa è la vittoria della squadra, abbiamo portato a termine la rimonta dopo un secondo tempo in cui abbiamo sempre tenuto alto il livello del pressing senza subire quasi nulla. È un successo del gruppo che ha voluto fortemente i tre punti».

OBIETTIVI PERSONALI – «Sto attraversando un bel momento a livello personale. Le mie reti devono essere utili alla squadra, la classifica marcatori è in secondo piano».

CAMPIONATO – «Manca una giornata prima della sosta, speriamo nel sorpasso sul Pisa. Abbiamo ancora molti margini di miglioramento. Siamo cresciuti rispetto all’iniziale momento complicato, ma c’è ancora un girone di ritorno da affrontare».