Primavera 2, il Crotone senza allenatore e un attaccante per la sfida con la Lazio. La Lega di Serie B ha reso note le sanzioni disciplinari relative all’8a giornata



Tramite un comunicato ufficiale la Lega Serie B rende note le sanzioni disciplinari relative all’ottava giornata di campionato di Primavera 2.

Per la sfida in programma l’1 aprile tra Lazio e Crotone, il club calabrese dovrà fare a meno dell’allenatore Francesco Lomonaco e dell’attaccante Lorenzo Chiarella, espulso a seguito della doppia ammonizione: entrambi squalificati per decisione del Giudice Sportivo.