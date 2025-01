Presello: «Pedro è un calciatore che mi piace molto della Lazio. Mentre sulla partita con il Verona...»

Presello, la giornalista di Sky rilascia alcune considerazioni a Radiosei parlando sia di Pedro che della partita contro il Verona

PAROLE – Era giusto che Baroni avesse la grande occasione di dimostrare che bravo allenatore è. A Verona ha fatto qualcosa di grande, anche grazie al direttore Sogliano. Sa di calcio, è un grande lavoratore, coinvolge tutti, il lavoro serio paga sempre. Questa sua serietà e rettitudine alla lunga l’ha portato ad avere dei risultati. Merita rispetto, è davvero un bravo allenatore ed un signore. E’ vero che c’era molto scetticismo all’inizio, poi anche la società ha costruito una squadra giusta per lui anche facendo scelte coraggiose

PEDRO – Dei calciatori della Lazio, ho un’adorazione per Pedro. E’ gioioso, felice di giocare a calcio e questo lo trasmette. Avrà una stanza piena di trofei eppure la sua voglia è pari a quelle di un ragazzino. E’ davvero un bel esempio, cercare sempre di essere felici di fare ciò che si fa. Per il Verona sarà la prima gara dopo il passaggio di consegne in società. Ci sarà uno stadio pieno ed una spinta importante da parte dei tifosi e della città. Zanetti è stato ad un passo dall’esonero, poi è rimasto ed ha aggiustato delle cose. In particolare dietro, mentre in avanti sta facendo molto bene Tengstedt. Ci sarà anche la voglia da parte di qualcuno di dimostrare a Baroni quanto possa fare bene, mi aspetto una gara aperta. Belayhane-Lazio? Lo valutano molto, anche in virtù dell’età. Ha qualità e personalità, minuto fisicamente ma con grande prospettiva. C’è talento e la richiesta è elevata