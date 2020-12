A seguito del rinvio della gara tra Everton e Manchester City, il The Telegraph lancia l’indiscrezione

La Premier League starebbe valutando la possibilità di sospendere le partite per due settimane nel mese di gennaio, a seguito di un picco di casi di Covid-19 che ha investito di recente il calcio inglese. Secondo il The Telegraph le discussioni in merito – che starebbero coinvolgendo i vertici del calcio d’Oltremanica – sarebbero nate dopo il rinvio della partita tra Everton-Manchester City.