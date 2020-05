Giocatore positivo? La Premier League segue il modello tedesco

Al contrario della Serie A, la Premier League seguirà il modello tedesco: in caso di giocatore positivo non sarà isolata l’intera squadra

La Premier League abbraccia il modello tedesco. Nel caso in cui un giocatore risulti positivo al Coronavirus, sarà isolato solamente il contagiato, mentre il resto della squadra potrà continuare a lavorare seppur dopo una serie di controlli medici.

Come riportato da Sky Sport, si discutono in questi giorni tutti i protocolli necessari per riprendere a giocare in sicurezza.