Premier League, accordo trovato: «Termineremo il campionato»

La Premier League ha deciso: niente sospensione o annullamento, il campionato verrà concluso. Non ci sono ancora le date

Mentre in Serie A siamo ancora in alto mare per quanto riguarda la decisione sulla ripresa del campionato, in Premier League sembra che l’accordo sia stato trovato. Secondo Sky Sport, infatti, dopo una lunghissima riunione, naturalmente in conference call, iniziata questa mattina attorno alle 11.30, i club hanno trovato un accordo: concludere il campionato.

Quindi, la stagione non verrà sospesa nè annullata. Ancora non è stata decisa la data in cui si tornerà in campo: si prenderà una decisione solamente una volta terminato il periodo di lockdown.