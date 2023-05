Pranzo Sarri-Lotito: tutte le richieste del tecnico per restare alla Lazio

Ieri a Formello c’è stato un veloce pranzo tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: il tecnico ha ribadito le proprie richieste al patron

La giornata di ieri a Formello, oltre alla grigliata offerta da Immobile ai compagni, è servita anche per un rapido incontro a pranzo tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito.

Secondo Il Messaggero, il tecnico avrebbe ribadito al presidente le sue richieste per restare in sella: l’ex Napoli si aspetta che Lotito gli conceda carta bianca come promesso sposando definitivamente le sue idee. Il patron vuole ancora attendere la qualificazione della Lazio alla prossima Champions League per fare questo passo. Potrebbe essere troppo tardi ma Sarri ha deciso di aspettare Lotito al varco.