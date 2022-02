Porto Lazio, Immobile assente alla vigilia: il motivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciro Immobile non ha partecipato all’allenamento di rifinitura in vista di Porto-Lazio: il motivo

Nel corso dell’allenamento di rifinitura a Formello della Lazio in vista della partita di Europa League contro il Porto, non si è visto Ciro Immobile. È immediatamente scattato l’allarme tra i tifosi biancocelesti, ma lo staff laziale ha assicurato che il bomber partirà per il Portogallo.

L’attaccante non avrebbe partecipato all’allenamento a causa di alcuni sintomi influenzali. Immobile resta comunque il favorito per guidare l’attacco della Lazio in terra portoghese.