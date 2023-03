Portanova condannato per stupro, la giudice: «Le hanno negato anche l’acqua». I dettagli sulla vicenda che ha coinvolto il giocatore

Manolo Portanova, giocatore con un lontano passato nella Lazio, è stato condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Nelle motivazioni della sentenza, riporta Open, la giudice di Siena Ilaria Cornetti scrive: «Il dissenso della ragazza è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto».

Un incubo «durato tra i 40 e i 60 minuti… fatto di rapporti sessuali ripetuti e non consenzienti, schiaffi e violenze. I quattro ragazzi non hanno voluto nemmeno concedere alla giovane una bottiglietta d’acqua. Che per due vuole le è stata passata sì, ma vuota».