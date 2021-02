Porrini su Atalanta-Real Madrid: «Non sarà come Lazio-Bayern Monaco»

L’attuale vice-allenatore dell’Albania Sergio Porrini ha parlato della sfida della Dea contro i Blancos. Le sue parole

Questa sera un’altra italiana sarà impegnata negli ottavi di finale di Champions League: toccherà, infatti, all’Atalanta, che ospiterà in casa il Real Madrid. Di questa gara ha voluto parlare anche il vice-allenatore dell’Albania Sergio Porrini, facendo un paragone con il match tra Lazio e Bayern Monaco.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha affermato: «Il divario è tecnico e non solo, quello di ieri sera tra Lazio e Bayern si è visto ma non è un campanello d’allarme. Si sapeva alla vigilia che avrebbero dovuto affrontare una delle squadre più forti d’Europa oggi. In più hanno commesso errori individuali per cui sono stati puniti, e credo che stasera si vedrà una partita diversa, anche per come gioca e la filosofia che ha l’Atalanta. Poi questo Real Madrid non è al pari del Bayern».