Ponciroli: «Felice per Baroni, è un grande allenatore. È riuscito a coinvolgere tutti»

Fabrizio Ponciroli, opinionista sportivo, ha parlato così della Lazio di Marco Baroni ai microfoni di TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha parlato così del momento della Lazio di Marco Baroni:

PAROLE – «Mi piacerebbe tornare indietro nel tempo ed ascoltare le pesantissime critiche cadute addosso a Lotito dopo la scelta di Baroni. Sono stato felice per lui, perché dover dimostrare di essere all’altezza di una grande squadra con una rosa comunque non eccelsa significa esser un grande allenatore. Sono soddisfatto poi perché la Lazio è la dimostrazione che si può fare un turnover massiccio e riuscire a vincere comunque; Baroni è riuscito a coinvolgere tutti. Pedro per esempio non è di primo pelo, ma ha una determinazione e una classe che gli permettono di fare la differenza anche alla sua età».