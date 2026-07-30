Caso Polymarket: la Lazio si tutela, accordo di rescissione con indennizzo

Caso Polymarket: intesa vicina per la rescissione della partnership con un ricco indennizzo alla Lazio

Un fulmine a ciel sereno scuote profondamente le strategie economiche e commerciali della Lazio, costretta a fare i conti con un ostacolo normativo insormontabile che cambia radicalmente i piani della dirigenza. A partire dal giorno 27 del mese di luglio, la piattaforma Polymarket è stata nuovamente oscurata sul territorio italiano per disposizione ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, bloccando di fatto la visibilità e l’operatività del marchio nel paese. Come conseguenza diretta e immediata di questo provvedimento restrittivo, il club capitolino ha provveduto a rimuovere tempestivamente qualsiasi riferimento o logo dello sponsor dai propri canali di comunicazione ufficiali, aprendo una fase di profonda incertezza sul futuro commerciale della società presieduta da Claudio Lotito.

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La risoluzione del contratto tra la Lazio e Polymarket

La situazione critica venutasi a creare ha spinto le parti a intavolare trattative urgenti per trovare una via d’uscita condivisa che tuteli gli interessi economici di entrambi i soggetti coinvolti. Come riportato in esclusiva dalle colonne del sito specializzato AdnKronos, i dirigenti delle due aziende stanno lavorando intensamente in queste ore per definire i dettagli di una risoluzione consensuale dell’accordo di sponsorizzazione. L’intesa originaria prevedeva un accordo biennale, con un’opzione preziosa per estendere il rapporto a una terza stagione, sulla base di una cifra monstre pari a 22 milioni di dollari all’anno, che al cambio attuale corrispondono a circa 19,1 milioni di euro da versare nelle casse della Lazio.

L’indennizzo e il futuro commerciale della Lazio senza Polymarket

Nonostante l’inevitabile interruzione del sodalizio commerciale e l’impossibilità di proseguire la normale esposizione pubblicitaria del brand sulla maglia ufficiale della squadra, l’accordo in via di definizione potrebbe comunque riservare un paracadute finanziario di notevole importanza. Stando sempre a quanto trapelato e diffuso da AdnKronos, la piattaforma di previsioni potrebbe riconoscere alla Lazio un cospicuo indennizzo economico capace di coprire ampiamente il valore economico di oltre una stagione intera di contratto, anche senza la necessità di esibire materialmente il marchio sul campo o sulle divise da gioco.