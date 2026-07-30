Torna di moda il nome Dzodic in casa Lazio! Concorrenza sullo sfondo

Ritorno di fiamma per Stefan Dzodic alla Lazio, sullo sfondo spuntano altre rivali importanti!

Le dinamiche del calciomercato estivo riservano spesso clamorosi ritorni di fiamma capaci di ridisegnare le strategie dei club in vista della prossima stagione. Il nome di Stefan Dzodic, centrocampista serbo di proprietà dell’Almeria, è tornato prepotentemente d’attualità dalle parti di Formello, riaccendendo l’interesse dei dirigenti capitolini per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Già nel corso della sessione di gennaio il giovane talento era stato fortemente accostato alla Lazio, ma la trattativa si era arenata a causa della resistenza del club spagnolo, che aveva rispedito al mittente una ricca offerta economica. Oggi, tuttavia, lo scenario appare profondamente mutato, offrendo nuove e concrete opportunità per il buon esito dell’operazione sul campo delle trattative.

Ultimissime Lazio LIVE: dal diverbio Gattuso-Taylor alle squadra interessate a Pellegrini

La trattativa tra la Lazio e l’Almeria per Stefan Dzodic

Durante il mercato invernale, la dirigenza iberica aveva rifiutato senza esitazioni una proposta pari a 18 milioni di euro avanzata dal club biancoceleste per assicurarsi il cartellino del promettente classe 2005. Come rivelato da TMW, adesso la posizione del club proprietario del cartellino potrebbe ammorbidirsi sensibilmente, aprendo concretamente le porte alla cessione del centrocampista. Sebbene la valutazione iniziale si aggiri intorno ai 20 milioni di euro, le parti potrebbero trovare un accordo economico definitivo sulla base di una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro, a cui andrebbero ad aggiungersi specifici bonus legati alle prestazioni del ragazzo sul campo.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

La concorrenza del Bologna per Stefan Dzodic

La strada che porta al talento serbo non è tuttavia priva di ostacoli, poiché le qualità messe in mostra dal giovane non sono passate inosservate ad altri club del massimo campionato italiano. Oltre al forte pressing esercitato dalla Lazio, sulle tracce del centrocampista si è registrato anche l’inserimento concreto del Bologna, pronto a insidiare i piani dei capitolini per strappare il sì definitivo del giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quale dei due club riuscirà a formulare l’offerta decisiva, regalando al proprio allenatore un innesto di spessore internazionale per illuminare la mediana nel corso della prossima stagione!