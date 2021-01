Polveriera Roma, Fonseca: «Fuori Pedro e Dzeko, in dubbio Mkhitaryan»

Polveriera Roma, Fonseca: «Non convocati Pedro e Dzeko, in dubbio Mkhitaryan»

Nella giornata di ieri è andato in scena uno scontro tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, il motivo del contendere tra tecnico e intera rosa è stata la comunicazione che Dzeko non sarebbe stato convocato per la gara con lo Spezia, questo ha comportato il posticipo dell’allenamento del pomeriggio. La squadra avrebbe tentato di far ricredere Fonseca, e l’inizio della seduta è stato procrastinato. Tra l’attaccante bosniaco e l’allenatore della Roma c’è una rottura. Formalmente si parla di infortunio del centravanti, che non sarà convocato per la gara di domani, così come Pedro. Ecco le parole del mister in conferenza.

«Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio. Dzeko ha avuto una contusione nella partita e ieri ha sentito un fastidio. Non sarà pronto per la partita. Non ho niente altro da dire sul mio rapporto Dzeko. Domani non potrà giocare, mi devo concentrare sulla partita di domani. Sono qui da un anno e mezzo, so come funzionano le cose. Quando perdiamo tanti cercano di fare il male della Roma, io non voglio contribuire a questa speculazione».