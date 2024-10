Polizzi: «In Olanda l'espulsione del Twente ha condizionato la partita. Contro il Genoa...»

Le parole del telecronista di Sky, Polizzi, sulle due partite della Lazio. Ecco cosa ha detto

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il telecronista di SkySport Davide Polizzi, che ha commentato sia la gara della Lazio contro il Twente che quella contro il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Twente e Genoa sono state due partite molto diverse, al netto dei protagonisti con Baroni che alterna tanto facendo sentire tutti parte del gruppo e del progetto. L’Europa League troppo spesso è stata percepita come un peso, sia dagli allenatori che dalla società. Ora uno dei principali meriti del tecnico è proprio questo. È molto intelligente, riesce a far capire alle ‘riserve’ che in Europa possono avere grosse occasioni e che poi potranno avere spazio anche nel corso della stagione. In Olanda l’espulsione del Twente ha condizionato la partita, nel bene e nel male. Contro il Genoa invece ci siamo divertiti di più, c’era un’intensità diversa rispetto a Enschede sin dall’inizio ».