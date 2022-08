Pogba, parlano gli avvocati: «Minacce e tentativi di estorsione…»

Gli avvocati del centrocampista della Juventus Pogba hanno svelato un retroscena su minacce subite dal francese

L’Equipe ha reso noto un comunicato stampa degli avvocati di Paul Pogba in risposta a quanto affermato da suo fratello Mathias.

IL COMUNICATO – Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media non sono purtroppo una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e Francia sono state sollecitate un mese fa e non ci saranno ulteriori osservazioni in relazione all’indagine in corso.