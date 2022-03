Playoff Mondiali, la Lazio carica i biancocelesti in azzurro – FOTO

Sui social la Lazio ha suonato la carica in vista dei playoff Mondiali che vedranno quattro biancocelesti impegnati con l’Italia

Questa sera l’Italia scende in campo per il primo atto dei playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord. E suoi propri social, la Lazio ha suonato la carica in vista della partita che vedrà impegnati anche quattro biancocelesti.

Il c.t. Mancini ha infatti convocato per gli spareggi Immobile, Zaccagni, Luiz Felipe e Acerbi.