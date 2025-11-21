Playoff Mondiali, Spalletti svela: «Abbiamo una Nazionale molto forte. Sono convinto che gli azzurri si qualificheranno»

Playoff Mondiali, Spalletti non ha nessun dubbio: «Abbiamo una Nazionale molto forte. Sulla qualificazione degli azzurri…»

Alla vigilia della sfida venerdì 21 novembre, Luciano Spalletti, tecnico della Juve ha parlato in conferenza stampa alle 12.00 per presentare il match. Calcionews24 ha seguito in diretta le sue dichiarazioni. Ecco un estratto:

ITALIA – «Non è il problema di cosa mi han detto, mi son versato più olio bollente addosso di quello che mi han voluto attribuire. Inutile tornare sugli stessi discorsi. Ci siamo resi conto che il percorso sarebbe stato questo e siamo in corsa per il nostro obiettivo in generale. Si è un po’ materializzato questo discorso che bisogna andare a questo spareggio, ma poi tutti si son resi conto che di là si aveva a che fare con una Nazionale forte. Come la squadra. Abbiamo una Nazionale molto forte.

Bisogna sostenere i calciatori della Nazionale e il Commissario tecnico. Qualsiasi altro genere di discorso sono solo cose che possono disturbarlo. Noi possiamo aiutarla volendole bene e facendole sentire il nostro supporto: voglio bene ai calciatori e a Gattuso. Da allenatore della Juventus dico che se ci fosse qualcosa di cui ha bisogno la Nazionale, sarei contento di metterle a disposizione le necessità che hanno per portare dei contributi, un contributo di tempo, di disponibilità per qualcosa, per arrivare a partecipare ai Mondiali di calcio, che è una cosa che son convinto avverrà. Ma se si può dare una mano diamola tutti insieme, perché poi come abbiamo visto le difficoltà ci sono. Nonostante abbiamo calciatori di livello.

Presi uno per uno non vedo tante differenze: Haaland e Nusa hanno qualità top, ma anche noi. Tonali, Donnarumma non ce l’ha nessuno… Bastoni, Di Lorenzo, Calafiori, Dimarco, Mancini. Abbiamo tanta roba da mettere sul piatto. In questo momento non stiamo riuscendo a prendere il meglio con continuità, ma posso continuare a voler loro bene e dar loro ciò che necessitano perché voglio che l’Italia partecipi a questo Mondiale».

