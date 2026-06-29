Artistico vuole rimanere in Serie A! L’attaccante valuta diverse proposte: i dettagli

Gabriele Artistico, reduce dall’esperienza allo Spezia, vuole rimanere in Serie A! Non mancano le proposte che l’attaccante sta valutando

Il calciomercato estivo entra nel vivo e i fari sono puntati sui migliori talenti emergenti del calcio italiano. Tra i profili più ambiti c’è sicuramente quello di Gabriele Artistico, giovane e promettente attaccante di proprietà della Lazio, finito al centro di diverse indiscrezioni che potrebbero presto cambiare il corso della sua carriera in vista della prossima stagione calcistica.

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Le ambizioni in Serie A di Artistico

Il centravanti biancoceleste sta vivendo un momento di profonde riflessioni dopo i vari interessamenti provenienti dalla Serie B, tra cui Sampdoria, Padova e Avellino. Come svelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso un post sul proprio profilo X, l’attaccante sta valutando con grande attenzione alcune eventuali proposte arrivate direttamente dalla Serie A. Il richiamo della massima serie è forte e la possibilità di confrontarsi con il grande calcio rappresenta lo scenario ideale per la sua definitiva consacrazione.

Il forte pressing dell’Avellino su Artistico

Il salto di categoria non è però l’unica opzione sul tavolo del giocatore. Prima che si aprissero le piste nei piani alti, lo stesso Artistico era stato cercato con grandissima insistenza proprio dal club irpino, che aveva avviato un vero e proprio pressing per convincere il ragazzo a sposare il progetto biancoverde in Serie B.

Quale futuro per il talento Artistico?

La palla passa ora alla dirigenza capitolina e all’entourage del calciatore. La strategia biancoceleste su Artistico dipenderà molto dallo spessore delle offerte che arriveranno sul tavolo nei prossimi giorni. La volontà del ragazzo di misurarsi con la Serie A potrebbe fare la differenza, ma le lusinghe di piazze importanti in cerca di un bomber di razza restano un’alternativa concreta.