Settimana chiave per Liberali, obiettivo della Lazio. Il Como è avanti, ma c’è il nodo Milan

Futuro Liberali, ore calde: Como avanti, ma la Lazio spera e il Milan osserva. Le ultime novità trapelate

Il nome di Mattia Liberali è ufficialmente diventato uno dei pezzi più pregiati del calciomercato italiano. Il trequartista classe 2007, autore di una stagione di altissimo profilo con la maglia del Catanzaro, ha attirato su di sé l’attenzione dei principali club di Serie A. La Lazio rientra tra le compagini che lo osservano. La sua situazione contrattuale, caratterizzata da una clausola rescissoria di 6 milioni di euro, rende il giovane talento un’opportunità irripetibile per chiunque voglia investire su un profilo di grande prospettiva. Come rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la prossima sarà una settimana decisiva per definire il futuro del ragazzo.

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La clausola di Mattia Liberali e l’intreccio col Milan

L’operazione che ha portato il fantasista brianzolo in Calabria l’estate scorsa prevede un accordo particolare: il Milan, club proprietario del cartellino prima della cessione, detiene il 50% sulla futura rivendita. Questo significa che, in caso di attivazione della clausola da 6 milioni di euro, ai rossoneri spetterebbero 3 milioni. Tale meccanismo economico permette al club di monitorare la situazione con estrema attenzione: il Milan potrebbe infatti decidere di riacquistare il giocatore a una cifra dimezzata rispetto al valore di mercato, oppure studiare nuove formule che prevedano l’inserimento di contropartite tecniche per agevolare il trasferimento.

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Il Como appare in pole position per Liberali

Amorim lo desidera e sta facendo pressione. Il Como sembra in vantaggio nella corsa a Liberali, grazie a un progetto tecnico più definito con Fabregas e la restante dirigenza, ma il Milan continua a insistere e punta forte sul giocatore! Nei prossimi giorni sarà il ragazzo, insieme al proprio agente, a valutare attentamente le opzioni e decidere quale delle due strade intraprendere per il suo futuro.