Calciomercato
Peruzzi prepara il ritorno alla Lazio ma a una condizione: la richiesta a Lotito
L’ex portiere Angelo Peruzzi prepara il suo ritorno alla Lazio, questa settimana dovrebbe essere decisiva. La richiesta a Lotito
Lazio news: la settimana che si apre ufficialmente oggi potrebbe regalare un clamoroso e gradito ritorno nell’organigramma societario biancoceleste. A distanza di cinque anni dal suo addio alla carica di club manager, l’indimenticato ex portiere Angelo Peruzzi è vicinissimo a rivestire un ruolo operativo all’interno del club capitolino.
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Il nuovo ruolo dirigenziale per Peruzzi
L’ex campione del mondo ha dato la sua piena disponibilità a rientrare a Formello nelle vesti di direttore tecnico. Come rivelato da Il Messaggero, il ritorno di Peruzzi non è però privo di condizioni: l’ex portiere esige infatti un ruolo con confini ben definiti e la garanzia assoluta di poter lavorare in totale autonomia, senza alcun tipo di interferenza esterna.
La condizione insindacabile posta da Peruzzi
La priorità del dirigente non è legata all’aspetto economico, che non rappresenta affatto un ostacolo per la fumata bianca. La richiesta irremovibile dell’ex biancoceleste alla società riguarda la possibilità di tutelare l’operato dell’allenatore e dello staff tecnico, evitando quelle “invasioni di campo” dirigenziali che in passato ne avevano provocato l’addio. Una presa di posizione che richiama alla memoria le vecchie lamentele di Maurizio Sarri, il quale aveva evidenziato come le sue richieste fossero rimaste spesso inascoltate dalla dirigenza.
Autonomia operativa per il futuro di Peruzzi
La palla passa adesso alla presidenza biancoceleste per formalizzare l’accordo. Per il nuovo corso tecnico, assicurarsi l’esperienza e il carisma di Peruzzi significherebbe inserire una figura di raccordo fondamentale e dotata di grandissima personalità, a patto di garantirgli quei margini operativi chiari che erano venuti a mancare nelle sue ultime stagioni a Roma.
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