Player of the Year Lazio, ecco la seconda semifinale – FOTO

Chi sarà il Player of the Year del 2021 della Lazio? Ormai è una vera e propria lotta a due in casa biancoceleste, visto che si tratta della seconda semifinale.

Il duello è tra Pedro e Milinkovic. Sia lo spagnolo che il serbo sono stati grandi protagonisti in questi mesi, soprattutto l’ex Chelsea.

🌟 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 🌟 S͏E͏M͏I͏F͏I͏N͏A͏L͏ 2

🎖 Sergej Milinkovic 🆚 Pedro ✨ pic.twitter.com/tCcL9SLrhx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 26, 2021

Non resta che attendere chi la spunterà nel sondaggio sui canali social della società biancoceleste.