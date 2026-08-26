Pizzi elogia Frattesi e Pinamonti: «Scelte oculate e due giocatori italiani di livello»

Pizzi e Brocchi promuovono gli arrivi di Frattesi e Pinamonti le parole sui due nuovi innesti della Lazio dopo la prima partita di campionato

Gli arrivi di Davide Frattesi e Andrea Pinamonti rappresentano due operazioni importanti per la Lazio, che ha deciso di puntare su due calciatori italiani per rinforzare centrocampo e attacco. Sulle nuove pedine a disposizione di Gennaro Gattuso si sono espressi Fausto Pizzi e Christian Brocchi, intervenuti rispettivamente ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio e Radio Tv Serie A.

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Pizzi: «Frattesi e Pinamonti, scelte molto oculate»

Fausto Pizzi ha valutato positivamente il doppio investimento della società biancoceleste, sottolineando come i due giocatori possano rappresentare il meglio raggiungibile dalla Lazio in questa sessione di mercato.

«Secondo me hanno fatto una scelta molto oculata con lui e Frattesi, sono due giocatori italiani di livello. Mi sembra il meglio fra ciò che la Lazio potesse permettersi».

Brocchi: «Frattesi acquisto top»

Anche Christian Brocchi ha promosso senza riserve l’arrivo di Frattesi, raccontando inoltre il rapporto personale costruito con il centrocampista durante la sua esperienza da allenatore.

«Ho avuto la fortuna di allenare Frattesi, ci sentiamo sempre, parliamo spesso della sua crescita. Lui è un giocatore forte, ha consapevolezza, secondo me aveva bisogno di andare via dall’Inter, forse anche un po’ in ritardo rispetto a quanto di grande ha fatto, soprattutto due stagioni fa. Per la Lazio, dal punto di vista tecnico e caratteriale, è un acquisto top».

Parole che confermano dunque la fiducia riposta nel centrocampista, considerato da Brocchi un rinforzo di primo livello sia per le qualità tecniche sia per quelle caratteriali.